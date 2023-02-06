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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta enkaz altında gelen sesler

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Giriş: 06.02.2023 11:28
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,4 şiddetindeki depremden 10 il etkilendi. Bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sabaha karşı yaşanan felaketin ardından Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalanların ve onları kurtarmaya çalışan vatandaşları ile ekiplerin görüntüleri kameralara yansıdı.
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