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Depremin izleri A Haber’de! İşte 4 kişinin kurtarıldığı bina

Depremin izleri A Haber’de! İşte 4 kişinin kurtarıldığı bina

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 16.10.2024 15:37
Malatya’nın Kale ilçesinde sabah saatlerinde meydan gelen 5,9 şiddetindeki depremden etkilenen Elazığ’da bir binada çökme meydana geldi. A Haber ekipleri 4 kişinin kurtarıldığı o binayı görüntüledi.
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Depremin izleri A Haber’de!
Depremin izleri A Haber’de!
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