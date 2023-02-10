10 Şubat 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Depremin enkazından 94 saat sonra yürüyerek çıktı: Kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım
Gaziantep'te herkesin umudunu kestiği anda, verdiği sesle kurtarma ekiplerini harekete geçiren 17 yaşındaki genç 94 saat sonra enkazdan yürüyerek çıkıp yakınları enkaz altında olanlara umut oldu. Enkazdan gelen sesi duyan ekiplerin irtibata geçtiği kişinin isminin Adnan olduğunu söylemesi üzerine günlerdir enkaz yanında nöbet tutan baba, dua edip yolun ortasında secdeye kapandı. Genç adamı kurtaran AFAD görevlisi, sohbet sırasında Adnan'ın 5 gün boyunca 5 vakit namazını kıldığını söylediği anlattı. Adnan, "İyiyim, kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım. Hayatta durabildim Rabbimin sayesinde. Sadece sizin gelmenizi bekledim, tek başıma, siz de geldiniz Allah'a çok şükür. Aşağı da köpeğim de vardı, sesi geliyordu" dedi. Ambulansa alınan Adnan, alkışlar ve tekbir sesleri arasında hastaneye kaldırıldı.