Depremin enkazından 94 saat sonra yürüyerek çıktı: Kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım

Gaziantep'te herkesin umudunu kestiği anda, verdiği sesle kurtarma ekiplerini harekete geçiren 17 yaşındaki genç 94 saat sonra enkazdan yürüyerek çıkıp yakınları enkaz altında olanlara umut oldu. Enkazdan gelen sesi duyan ekiplerin irtibata geçtiği kişinin isminin Adnan olduğunu söylemesi üzerine günlerdir enkaz yanında nöbet tutan baba, dua edip yolun ortasında secdeye kapandı. Genç adamı kurtaran AFAD görevlisi, sohbet sırasında Adnan'ın 5 gün boyunca 5 vakit namazını kıldığını söylediği anlattı. Adnan, "İyiyim, kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım. Hayatta durabildim Rabbimin sayesinde. Sadece sizin gelmenizi bekledim, tek başıma, siz de geldiniz Allah'a çok şükür. Aşağı da köpeğim de vardı, sesi geliyordu" dedi. Ambulansa alınan Adnan, alkışlar ve tekbir sesleri arasında hastaneye kaldırıldı.

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