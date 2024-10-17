Depremin bile vazgeçiremediği 35 yıllık tutkusunu evinin çatısında sürdürüyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde 35 yıldır güvercin besleyen ve tutkusunu yıllardır sürdüren Serdal Tecimen, depremde binaların yıkılmasından dolayı sığınacak yer bulamayan güvercinlere de evinin çatısına kurduğu kafeste sahip çıkıyor.