17 Ekim 2024, Perşembe
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Depremin bile vazgeçiremediği 35 yıllık tutkusunu evinin çatısında sürdürüyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde 35 yıldır güvercin besleyen ve tutkusunu yıllardır sürdüren Serdal Tecimen, depremde binaların yıkılmasından dolayı sığınacak yer bulamayan güvercinlere de evinin çatısına kurduğu kafeste sahip çıkıyor.