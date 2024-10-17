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Depremin bile vazgeçiremediği 35 yıllık tutkusunu evinin çatısında sürdürüyor

Depremin bile vazgeçiremediği 35 yıllık tutkusunu evinin çatısında sürdürüyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 10:31
Hatay'ın Antakya ilçesinde 35 yıldır güvercin besleyen ve tutkusunu yıllardır sürdüren Serdal Tecimen, depremde binaların yıkılmasından dolayı sığınacak yer bulamayan güvercinlere de evinin çatısına kurduğu kafeste sahip çıkıyor.
35 yıllık tutkusunu evinin çatısında sürdürüyor
35 yıllık tutkusunu evinin çatısında sürdürüyor
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