07 Mart 2023, Salı
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Depremin ardından rengi değişti: Yeşilgöz Gölü çamur göz oldu
Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri arasında yer alan turkuaz renkli Yeşilgöz Gölü, 6 Şubat'taki depremlerin ardından bulanıklaştı. Jeoloji mühendisi Mehmet Kuruçay, "Endişelenmeye gerek yok bu kaynaklar eski halini alacaktır. Bünyesine aldıkları kil ve rüsubatları deşarj ettikten sonra, dışarı attıktan sonra tekrar eski haline gelecektir" dedi.