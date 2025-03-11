Depremin ardından anons yapılarak vatandaşlar camiye davet edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Türkiye saati ile 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentinde 7 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Hakkari ve ilçelerinde hissedilmesiyle vatandaşlar sokağa çıktı. Havanın soğuk olması ve depremden dolayı evlerine gidemeyen vatandaşlar için müftülük harekete geçerek camilerden anons yapıldı. Yapılan anonsta, "Bu gece camilerimiz sabaha kadar açık olacaktır. Değerli halkımız Rabbim bizi bütün afetlerden muhafaza eylesin inşallah. Bu gece sabaha kadar camilerimiz açık olacaktır" diyerek vatandaşlar camilere davet edildi.

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