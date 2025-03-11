12 Mart 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Depremin ardından anons yapılarak vatandaşlar camiye davet edildi
Depremin ardından anons yapılarak vatandaşlar camiye davet edildi

Depremin ardından anons yapılarak vatandaşlar camiye davet edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2025 23:50
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Türkiye saati ile 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentinde 7 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Hakkari ve ilçelerinde hissedilmesiyle vatandaşlar sokağa çıktı. Havanın soğuk olması ve depremden dolayı evlerine gidemeyen vatandaşlar için müftülük harekete geçerek camilerden anons yapıldı. Yapılan anonsta, "Bu gece camilerimiz sabaha kadar açık olacaktır. Değerli halkımız Rabbim bizi bütün afetlerden muhafaza eylesin inşallah. Bu gece sabaha kadar camilerimiz açık olacaktır" diyerek vatandaşlar camilere davet edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremin ardından anons yapılarak vatandaşlar camiye davet edildi
6. katın balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
6. katın balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yüksekova’da deprem anı kamerada!
Yüksekova'da deprem anı kamerada!
Motosikletiyle sosyal medyada şov yaptı! Cezadan kaçamadı
Motosikletiyle sosyal medyada şov yaptı! Cezadan kaçamadı
Depremin ardından anons yapılarak vatandaşlar camiye davet edildi
Depremin ardından anons yapılarak vatandaşlar camiye davet edildi
Orta Çağ’a ait mumyayı satmaya çalışırken yakalandılar!
Orta Çağ'a ait mumyayı satmaya çalışırken yakalandılar!
Malatya’da onlarca yaban keçisi sürü halinde görüntülendi!
Malatya’da onlarca yaban keçisi sürü halinde görüntülendi!
Parmağının sıkıştığı iş makinesinin parçasıyla hastaneye kaldırıldı
Parmağının sıkıştığı iş makinesinin parçasıyla hastaneye kaldırıldı
Konya’ya özgü lezzet: Recai
Konya'ya özgü lezzet: Recai
Başıboş köpekler 66 yaşındaki kadını yaraladı!
Başıboş köpekler 66 yaşındaki kadını yaraladı!
Çocuğuna köpek saldırdı! Babanın feryadı yürekleri yaktı
Çocuğuna köpek saldırdı! Babanın feryadı yürekleri yaktı
Ters yönde giden sürücü kazaya davetiye çıkarttı!
Ters yönde giden sürücü kazaya davetiye çıkarttı!
Evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu
Evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu
Daha Fazla Video Göster