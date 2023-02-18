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Depremin 296. saatinde enkaz altında ilk temas

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Giriş: 18.02.2023 12:42
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay’da 296. saatte bir mucize gerçekleşti. Enkazdan 3 kişi sağ olarak çıkarıldı ancak 1 kişinin hayatını kaybettiği haberi geldi. Enkazda depremzede ile ilk temasın sağlandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Enkaz altındaki yabancı uyruklu vatandaş ekiplerden su istedi. İşte o anlar…
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