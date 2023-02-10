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Depremin 100. saatinde Akgül Apartmanı'ndan bir kadın sağ çıkarıldı

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Giriş: 10.02.2023 09:04
Kahramanmaraş depreminin ardından gerçekleştirilen enkaz çalışmalarının 99. saatinde Adıyaman Barbaros Hayrettin Mahallesi, Karapınar Caddesi, Akgül Apartmanı'ndan Cemile Hasar (36) adlı vatandaş sağ olarak çıkarıldı.
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