06 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Depremin 1. Yıl dönümünde Adıyaman!

Depremin 1. Yıl dönümünde Adıyaman!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2024 16:21
Asrın felaketinin 1. yılında depremden etkilenen iller ne durumda? Deprem sonrası Adıyaman’daki gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve deprem kahramanlarından Adıyaman İtfaiye Müdürü Ali Doğan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremin 1. Yıl dönümünde Adıyaman!
Depremin 1. Yıl dönümünde Adıyaman!
Adliye’de ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti!
Adliye'de ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti!
Avcılar’da akıl almaz cinayet!
Avcılar’da akıl almaz cinayet!
Bursa’da at hırsızı yakalandı
Bursa'da at hırsızı yakalandı
Çağlayan’da yaralıya vatandaşlar müdahale etti
Çağlayan'da yaralıya vatandaşlar müdahale etti
Silahı gören taksici yolcuyu bırakıp kaçtı
Silahı gören taksici yolcuyu bırakıp kaçtı
İşte depremin yıl dönümünde Malatya
İşte depremin yıl dönümünde Malatya
Tarifsiz acı! A Haber’de gözyaşlarıyla anlattı
Tarifsiz acı! A Haber'de gözyaşlarıyla anlattı
Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi!
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi!
Her gün ailesinin mezarına gidiyor
Her gün ailesinin mezarına gidiyor
A Haber’de anlattı: Bu masa kurtarır demiştim...
A Haber'de anlattı: Bu masa kurtarır demiştim...
Depremin simgesi “Kumsal Bebek”
Depremin simgesi “Kumsal Bebek”
Daha Fazla Video Göster