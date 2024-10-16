Depreme iş yerinde yakalandılar! Böyle kaçtılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla can ve mal kaybı bulunmadığını bildirdi. Depreme iş yerinde yakalanan vatandaşlar böyle kaçtı.

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