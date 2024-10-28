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Depreme hastanede yakalanan vatandaşların kaçışması güvenlik kamerasında

Depreme hastanede yakalanan vatandaşların kaçışması güvenlik kamerasında

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 11:21
Adana’nın Kozan ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme hastanede yakalanan vatandaşların kaçışması güvenlik kamerasına yansıdı.
Depreme yakalanan vatandaşların kaçışması kamerada
Depreme yakalanan vatandaşların kaçışması kamerada
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