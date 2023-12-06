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Depreme deniz altında yakalandı! Ne yapacağını şaşırdı

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Giriş: 06.12.2023 14:26
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde serbest dalış yaparak zıpkınla balık avlayan Çağdaş Şaşmaz, 11 Kasım 2023 günü Alanya açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depreme deniz altında yakalandı. Amatör kamerası ile korku dolu anlarını kaydeden Şaşmaz, deprem esnasında çıkan gürültünün şiddetiyle vücudunun titrediğini dile getirdi.
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