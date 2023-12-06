06 Aralık 2023, Çarşamba
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Depreme deniz altında yakalandı! Ne yapacağını şaşırdı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde serbest dalış yaparak zıpkınla balık avlayan Çağdaş Şaşmaz, 11 Kasım 2023 günü Alanya açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depreme deniz altında yakalandı. Amatör kamerası ile korku dolu anlarını kaydeden Şaşmaz, deprem esnasında çıkan gürültünün şiddetiyle vücudunun titrediğini dile getirdi.