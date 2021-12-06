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Depreme canlı yayında yakalandılar... O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 06.12.2021 09:23
Güncelleme:06.12.2021 09:24
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme vatandaşlar canlı yayında yakalanırken Erciş'te de bir evde çatlaklar oluştu. Tuşba'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde canlı yayında arkadaşlarıyla şarkı söyleyen vatandaş 'şuanda Van'da deprem oluyor. Çok kötü sallandık ve sallanmaya devam ediyoruz' diyerek arkadaşlarını uyardı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Öteyandan Tuşba merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Van'a bağlı Erciş ilçesinde bir evde çatlaklar meydana geldi. Evde meydana gelen çatlaklar korkuya sebep oldu.
Deprem sonrası vatandaşlar sokağa indi. Soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışan vatandaşlar depremin hafif salladığını ve artçıların devam ettiğini ifade etti.
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