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Depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte gökyüzünde ortaya çıkan ışık hüzmesi ve sallantı anı

İHA
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Giriş: 26.02.2023 09:45
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkımlara yol açarken, o geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Gökyüzünde ortaya çıkan ışık hüzmesi ve yerde meydana gelen sallantı yaşanan afeti gözler önüne serdi.
Yeni görüntüler! Işık hüzmesi... YENİ GÖRÜNTÜLER! IŞIK HÜZMESİ...

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Yeni görüntüler ortaya çıktı
Yeni görüntüler ortaya çıktı
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