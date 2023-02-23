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Depreme Adıyaman’da yakalanan ailenin yaşadıkları dehşete düşürdü: Ayağımı çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu!

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Giriş: 23.02.2023 13:12
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 2 büyük deprem 11 ili yıktı. Yaşanan felaketin ardından dört kişilik bir aile deprem enkazından kendi imkanlarıyla çıktı. Ayağını kaybeden Sevgi Öztürk, kabus dolu anları, “Eşime 'ayağımın üstünden kalk canım çok yanıyor' dedim. Eşim 'ben oturmuyorum' dedi. Sonra ayağımı kendime doğru çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu” diyerek anlattı.
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