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Depremden sonra oluştu! Kahramanmaraş'ta devasa göçük

İHA
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Giriş: 01.03.2023 16:03
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ili yıktı. Asrın felaketinin Afşin ilçesi sınırlarında bir arazide devasa göçük ve yarıklar oluşturduğu ortaya çıktı.
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