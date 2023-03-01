Depremden sonra oluştu! Kahramanmaraş'ta devasa göçük

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ili yıktı. Asrın felaketinin Afşin ilçesi sınırlarında bir arazide devasa göçük ve yarıklar oluşturduğu ortaya çıktı.