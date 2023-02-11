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Depremden sonra dağdan yükselen dumanlar tedirgin ediyor

İHA
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Giriş: 11.02.2023 11:43
Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından Göksun ilçesindeki Büyükkızılcık köyündeki dağdan yükselen dumanlar şaşkınlığa sebep oldu.
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