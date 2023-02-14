14 Şubat 2023, Salı
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Depremden sonra bu hale geldi! Yamulan tren rayları havadan görüntülendi
Depremin şiddeti tren raylarından da gözlemlendi. Gölbaşı'ndan Adana'ya giden tren hattında, depremin bölgedeki etkisi bir kez daha gözler önüne serildi. Yamulan ve tel gibi bükülen tren rayları havadan da görüntülendi.