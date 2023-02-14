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Depremden sonra bu hale geldi! Yamulan tren rayları havadan görüntülendi

DHA
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Giriş: 14.02.2023 13:47
Depremin şiddeti tren raylarından da gözlemlendi. Gölbaşı'ndan Adana'ya giden tren hattında, depremin bölgedeki etkisi bir kez daha gözler önüne serildi. Yamulan ve tel gibi bükülen tren rayları havadan da görüntülendi.
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