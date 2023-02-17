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Depremden kaçan aile yangında can verdi

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 13:49
Depremin ardından Gaziantep'ten Konya'ya giden 7 kişilik aile, kaldıkları evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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