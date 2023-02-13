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Depremden günler sonra kayıp kızı ile kavuştu!

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Giriş: 13.02.2023 14:09
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden sonra birbirini kaybeden baba ve 4 yaşındaki kızının Adana'da buluşması duygu yüklü anların yaşanmasına sebep oldu. Kızına sarılıp sevinç gözyaşları döken baba yetkililere teşekkür etti.
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