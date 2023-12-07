Depremden 7 dakika önce denizden gökyüzüne yükseldi! Gemlik Körfezi'nden çıkan duman ne anlama geliyor?

Marmara Denizi'nde 3 gün önce meydana gelen 5.1'lik depremden 7 dakika önce Mudanya açıklarında denizden duman yükseldi. Uzmanlar bunun aktif fay hattından çıkan radon gazı olduğunu belirtti. A Haber muhabiri Vedat Sezer'de bu dumanların sırrını konuğu Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden'e sordu.