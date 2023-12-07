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Depremden 7 dakika önce denizden gökyüzüne yükseldi! Gemlik Körfezi'nden çıkan duman ne anlama geliyor?

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Giriş: 07.12.2023 14:44
Marmara Denizi'nde 3 gün önce meydana gelen 5.1'lik depremden 7 dakika önce Mudanya açıklarında denizden duman yükseldi. Uzmanlar bunun aktif fay hattından çıkan radon gazı olduğunu belirtti. A Haber muhabiri Vedat Sezer'de bu dumanların sırrını konuğu Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden'e sordu.
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