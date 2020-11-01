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Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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Giriş: 01.11.2020 13:39
Güncelleme:01.11.2020 13:59
Son dakika haberi... İzmir'deki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Dört çocuğu enkaz altında kalan Nilay Yücel’in bekleyişi acı bekleyişi devam ediyor.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda, enkaz altında kaldı.

Öz kızları Lena ve Vera ile, eşi Deniz'in kardeşi Hüseyin Yücel'in kızları Feda ve Diren'in de kurtarılmasını bekleyen Nilay Yücel, arama kurtarma çalışmalarını umutla izlemeye devam ediyor. Çocuklarının oynadığı oyuncaklara sarılarak yürekleri sızlatan Yücel, çocuklarının yanı sıra deprem anında kızlarla birlikte olan kayınvalidesi Arife Yücel'in (60) de kurtarılmasını bekliyor.

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