Depremde yıkılan evden traktör ve minibüs sayesinde kurtuldular! Gözyaşları içinde felaket anlarını anlattı

Hassa'da 4 kişilik bir aile, depremde yıkılan evlerinden betonları tutan traktör ve minibüs sayesinde kurtuldu. Eşi ve çocuklarıyla enkazdan çıkan Bestami Kodaz o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Ailenin yaşadığı evin depremden sonraki hali drone ile havadan görüntülendi.