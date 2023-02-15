Depremde tarihi yapılar yıkıldı! Tarihi taşıyıcı eserler yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde, on binlerce bina yıkıldı. Tarihi yapılar da ciddi zarar gördü. Hatta tamamen enkaza dönenler de var. Tarihi yıkımı ATV Haber ekipleri ekrana taşıdı.

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