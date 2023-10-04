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Depremde ölen Eda öğretmenin köpekleri sahipsiz kalmadı

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 11:49
Asrın felaketinde hayatını kaybeden Eda öğretmenin ilgilendiği sokak köpeklerini kuaför Fadime Kıvcı sahiplendi. Kıvcı "Eda öğretmenin gözü arkada kalmasın" dedi.
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