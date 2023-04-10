10 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Depremde ölen çiftçinin ürünleri tarlada kalmadı! Ürünleri gönüllü ekip topladı

Depremde ölen çiftçinin ürünleri tarlada kalmadı! Ürünleri gönüllü ekip topladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2023 11:30
Hatay'da gönüllülerden oluşan ekip, asrın felaketinde hayatını kaybeden kadın çiftçinin tarlasındaki ürünler topladı. Ürünleri satan gönüllü ekip geliri kadının ailesine ulaştırdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremin acı hikayesi! Ürünleri tarlada kalmadı
Depremin acı hikayesi! Ürünleri tarlada kalmadı
Eskişehir’de korkunç kaza! 14 kişi yaralandı!
Eskişehir'de korkunç kaza! 14 kişi yaralandı!
Deprem bölgelerinde son durum
Deprem bölgelerinde son durum
Kafkas Türkleri depremzedelerin yaralarını sardı
Kafkas Türkleri depremzedelerin yaralarını sardı
Ahırdan kaçırıp yedi! Geriye bunlar kaldı
Ahırdan kaçırıp yedi! Geriye bunlar kaldı
7’li Koalisyonda vekil krizi mi?
7'li Koalisyonda vekil krizi mi?
Adaletin bu mu CHP?
Adaletin bu mu CHP?
A Haber deprem bölgesinde
A Haber deprem bölgesinde
Emine Erdoğan iftar için Darülaceze’deydi!
Emine Erdoğan iftar için Darülaceze'deydi!
Kandil’den Kılıçdaroğlu destek çığ gibi
Kandil'den Kılıçdaroğlu destek çığ gibi
İstanbul’da tartışma yaratan bina
İstanbul’da tartışma yaratan bina
Tosuncuk’un sağ kolu İstanbul’da
Tosuncuk'un sağ kolu İstanbul'da
Daha Fazla Video Göster