Depremde mucize kurtuluş! Yaşadıkları kat alt katla birleşti | 3 kişilik aile 9 saat sonra yara almadan kurtarıldı | Enkaz altındaki anlarını kaydetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Dolapçıoğlu ailesinin Hatay'da kaldığı 6 katlı apartmanın ikinci katı, bir alt kata çöktü. Yaşadıkları kat yok olan 3 kişilik aile, 9 saat sonra yara almadan kurtarılırken, enkaz altındaki anlarını ise cep telefonu kamerasına kaydetti.