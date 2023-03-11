Depremde kaç fabrika hasar gördü?

Adıyaman'da üretime ara verilen Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaların açılması için çalışmalar sürüyor. Kaç fabrikada hasar var? OSB ne zaman faaliyete geçebilecek? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve konuğu Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Çelenk detayları aktardı.