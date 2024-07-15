Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından hasar gören Kayseri Öğretmen Evi tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre, öğretmen evinde yıkım ya da güçlendirme çalışmalarının yapılacağı Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yetkililerinin incelemelerinin ardından belli olacak.

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