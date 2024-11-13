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Depremde hasar alan binada erkek cesedi bulundu!

Depremde hasar alan binada erkek cesedi bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.11.2024 01:14
Malatya'da, 21.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Koyunoğlu Caddesi üzerinde devriye atan mahalle bekçileri bölgede bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan bir apartmanın üçüncü katında erkek cesedi buldu. Bekçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bilgilendirmesiyle olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme de şahsın 30 yaşındaki Burak Alpay olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine yakın bir noktada ikamet ettiği öğrenilen Burak Alpay'ın cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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