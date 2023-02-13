13 Şubat 2023, Pazartesi
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Depremde Gaziantep’te yıkılan bir binanın Şantiye Şefi ve Fenni Mümessili olan Nazmi Tosun gözaltına alındı
Türkiye’yi yasa boğan depremde Gaziantep’in Şehit Kamil İlçesi’nde yıkılan Emre Apartmanı’nın Şantiye Şefi ve Fenni Mümessili olan Nazmi Tosun, “Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek” ve “İmar Kanunu’na Muhalefet” gerekçeleriyle İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Ümraniye İlçesi’ndeki ikamet adresinde gözaltına alınan Nazmi Tosun’un yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.