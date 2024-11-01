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Depremde ailesini kaybetti, amcası sahip çıktı!

Depremde ailesini kaybetti, amcası sahip çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 19:12
Hatay'da yaşayan 10 yaşındaki Kevser İleri, 6 Şubat depremlerinde anne, babası ve 4 kardeşini kaybetti. Amcasıyla yaşayan küçük kız, yeni yuvasına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.
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Depremde ailesini kaybetti, amcası sahip çıktı!
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