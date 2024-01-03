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Depremde 72 kişiye mezar olan İsias Otel davası! İlk kez hakim karşısına çıkacaklar

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 10:55
Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'nin yıkılmasıyla ilgili dava başlıyor. 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 5'i tutuklu 11 sanık, ilk kez hakim karşısına çıkacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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