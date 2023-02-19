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Depremde 26 akrabasını kaybetti! Diyarbakırlılar komutanı yalnız bırakmadı

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Giriş: 19.02.2023 12:10
11 ili vuran depremde onbinlerce insanımızı kaybettik. Jandarma Binbaşı Cabir Bülent Şerifler ise Hatay'da yaşayan annesi, babası, kız kardeşlerinin de aralarında bulunduğu tam 26 akrabasını aynı gün kaybetti. Komutanın Hatay'da kimsesi kalmayınca daha önce görev yaptığı Diyarbakır'da ailesi için taziye evi kuruldu.
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