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Deprem yıkamadığı evi 2 metre ileri taşıdı

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Giriş: 26.02.2023 10:00
Yaşanan felaketin ardından iki ayrı deprem birçok ilde büyük yıkımlara yol açtı. Adıyaman'da bir köyde bulunan ev 2 metre ileriye kaydı. Bölgeden geçen fay hattındaki kırık da görüntülendi.
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Yıkamadığı evi 2 metre ileri taşıdı
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