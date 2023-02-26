Deprem yıkamadığı evi 2 metre ileri taşıdı

Yaşanan felaketin ardından iki ayrı deprem birçok ilde büyük yıkımlara yol açtı. Adıyaman'da bir köyde bulunan ev 2 metre ileriye kaydı. Bölgeden geçen fay hattındaki kırık da görüntülendi.

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