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Deprem uzmanı Türkiye’nin en risksiz bölgesini açıkladı!

Deprem uzmanı Türkiye’nin en risksiz bölgesini açıkladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 18:34
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Kırklareli’nde düzenlenen "Deprem Gerçeği" konferansında katıldı. Moriwaki, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu ifade ederek Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu kentin Kırklareli olduğunu dile getirdi. Eğitim kurumlarında depremlere karşı sık sık tatbikatlar yapılması gerektiğini anlatan Moriwaki, “Özellikle ilkokullarda senede bir kez yapılan tatbikatlar yetersiz. Japonya'da tehlikeli bölgelerde ayda bir kez tatbikat yapılıyor. Tatbikatı ne kadar fazla yaparsak o kadar iyi” dedi.
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