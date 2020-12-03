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Deprem uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç Siirt depremini A Haber'de değerlendirdi: Heyecanlandırmaması lazım

A Haber
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Giriş: 03.12.2020 09:56
Güncelleme:03.12.2020 10:37
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "Siirt deprem potansiyeli olan bir bölgemiz değil. 5 büyüklüğünde depremin de Siirt temelinde düşünürsek heyecanlandırmaması lazım." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "Siirt deprem potansiyeli olan bir bölgemiz değil. 5 büyüklüğünde depremin de Siirt temelinde düşünürsek heyecanlandırmaması lazım." dedi.

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