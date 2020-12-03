Deprem uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç Siirt depremini A Haber'de değerlendirdi: Heyecanlandırmaması lazım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "Siirt deprem potansiyeli olan bir bölgemiz değil. 5 büyüklüğünde depremin de Siirt temelinde düşünürsek heyecanlandırmaması lazım." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "Siirt deprem potansiyeli olan bir bölgemiz değil. 5 büyüklüğünde depremin de Siirt temelinde düşünürsek heyecanlandırmaması lazım." dedi.