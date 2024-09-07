Deprem sonrası Pazarcık'ta panik! A Haber mikrofon uzattı

Sabah 09.31'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğünde deprem büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar kendilerini ev ve iş yerlerinden dışarıya atarken A Haber Pazarcık sokaklarında depremden etkilenen kişilere mikrofon uzattı. Bölgedeki bir lokantada aşçı olarak görev yapan vatandaş yaptığı açıklamada "Kazan elimden yere fırladı. Bir anda korktum dışarıya fırladım." dedi.