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Deprem sonrası Pazarcık'ta panik! A Haber mikrofon uzattı

Deprem sonrası Pazarcık'ta panik! A Haber mikrofon uzattı

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Giriş: 07.09.2024 15:02
Sabah 09.31'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğünde deprem büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar kendilerini ev ve iş yerlerinden dışarıya atarken A Haber Pazarcık sokaklarında depremden etkilenen kişilere mikrofon uzattı. Bölgedeki bir lokantada aşçı olarak görev yapan vatandaş yaptığı açıklamada "Kazan elimden yere fırladı. Bir anda korktum dışarıya fırladım." dedi.
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