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Deprem sonrası kentten köye göç

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2023 15:53
Güncelleme:02.03.2023 15:53
Deprem bölgesinde 800 bin kişi köyüne göç etti. A Haber muhabiri Hande Bayraktar, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Salkımbağ Köyü’nden detayları aktardı.
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