Deprem sonrası Kahramanmaraş! 215 enkazda ekipler görevde

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta 215 enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede çalışmaları takip eden Ata Gündüz Kurşun detayları canlı yayında aktardı.

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