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Deprem sonrası Kahramanmaraş! 10. gününde ekiplerin sahada çalışması sürüyor

A Haber
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Giriş: 15.02.2023 09:55
Son dakika haberleri… 6 Şubat’ta meydana gelen 2 büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz başlarında yağmacılara karşı  güvenlik güçleri nöbet tutuyor. Millet ve devlet el ele yaraları sarmak için mücadele ediyor. Depremde büyük zarar bölgeden son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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