15 Şubat 2023, Çarşamba
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Deprem sonrası Kahramanmaraş! 10. gününde ekiplerin sahada çalışması sürüyor
Son dakika haberleri… 6 Şubat’ta meydana gelen 2 büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz başlarında yağmacılara karşı güvenlik güçleri nöbet tutuyor. Millet ve devlet el ele yaraları sarmak için mücadele ediyor. Depremde büyük zarar bölgeden son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.