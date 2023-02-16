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DEPREM sonrası ilk anlar polis telsizinde! Depremin dehşetini gözler önüne serdi: Ebrar Sitesi çöktü efendim...

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Giriş: 16.02.2023 14:25
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından polislerin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Telsiz konuşmalarında, “Çok sayıda bina çöktü”, “Dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor efendim”, “Ebrar Sitesi çöktü efendim…” ifadeleri dikkat çekti. İşte o telsiz konuşmaları...
İlk anlar polis telsizinde: Ebrar Sitesi... İLK ANLAR POLİS TELSİZİNDE: EBRAR SİTESİ...

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