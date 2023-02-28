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Deprem sonrası drone ile görüntülendi! Hatay İskenderun sahil bandında yarıklar oluştu

İHA
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Giriş: 28.02.2023 13:16
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler büyük yıkıma yol açtı. Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahil bandındaki kaldırım ve yeşil alanlarda yarıklar oluştu. Hasar alan bölge drone ile havadan görüntülendi.
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