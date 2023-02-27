Deprem sırasında fay hattı evleri 6 metre yana kaydırdı

Deprem felaketinde Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nden geçen fay hattı evleri 6 metre kaydırdı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun felaketin boyutunun ne denli büyük olduğu gösteren o noktadan detayları aktardı.

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