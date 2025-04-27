Deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu

Esemyurt'ta deprem nedeniyle parkta çocuklarıyla birlikte kalan Pınar Bakırcı(38), kardeşi Arzu Kaygusuz(35) ile birlikte oturduğu sırada bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı (50) tarafından silahla vuruldu. Kurşunların isabet ettiği 2 kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçmaya çalıştığı sırada parktaki vatandaşlar tarafından darbedilerek yakalanan şüpheliyi gözaltına aldı. Bakırcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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