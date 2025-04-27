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Deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu

Deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.04.2025 00:30
Esemyurt'ta deprem nedeniyle parkta çocuklarıyla birlikte kalan Pınar Bakırcı(38), kardeşi Arzu Kaygusuz(35) ile birlikte oturduğu sırada bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı (50) tarafından silahla vuruldu. Kurşunların isabet ettiği 2 kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçmaya çalıştığı sırada parktaki vatandaşlar tarafından darbedilerek yakalanan şüpheliyi gözaltına aldı. Bakırcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu
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