Deprem koruması yetersiz! Korumasız konutlar alarm veriyor

Giriş: 03.11.2025 12:46
Türkiye'de deprem riski alarm verici boyutlarda. Ülke genelindeki 20 milyon konutun sadece 3,6 milyonu tam korumalıyken her 5 konuttan 4'ü depreme karşı korumasız durumda. Sigortalılık oranının yüzde 18'lerde kalmasıyla konutların yüzde 81'i güvencesiz. Risk sadece konutlarla da sınırlı değil; her 4 ticari işletmeden sadece 1'i depreme karşı koruma altında. Öte yandan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökmesi sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Çevredeki bazı binaların taşıyıcı kolonlarında da çatlakların oluşması üzerine 21 bina tahliye edildi. Bölgede uzman ekipler tarafından zemin analizi yapılıyor. Çalışmalarda en ileri teknoloji aygıtlar kullanılıyor. İşte ayrıntılar...
