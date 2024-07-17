17 Temmuz 2024, Çarşamba
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Deprem konutlarına dev indirim yolda! Bakan Kurum ipucu verdi
Deprem konutlarına yüzde 50 indirim geliyor. Dev kampanyanın sinyalini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi. İndirimin yanı sıra depremzedeler 2 yıl ödeme yapmayacak. Vade ise faizsiz 18 yıl olacak. Düzenleme Başkan Erdoğan'ın önünde.