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Deprem konutlarına dev indirim yolda! Bakan Kurum ipucu verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 11:06
Deprem konutlarına yüzde 50 indirim geliyor. Dev kampanyanın sinyalini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi. İndirimin yanı sıra depremzedeler 2 yıl ödeme yapmayacak. Vade ise faizsiz 18 yıl olacak. Düzenleme Başkan Erdoğan'ın önünde.
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