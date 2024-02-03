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Deprem konutları teslim ediliyor! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Hatay’da ilk anahtar teslimi yapılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2024 17:02
Deprem konutları teslim ediliyor. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ilk anahtar teslimi Hatay'da yapılacak. A Haber muhabiri Tayfun Er Hatay Payas ilçesinde teslim edilecek konutları ekrana taşıdı.
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Deprem konutları teslim ediliyor!
Deprem konutları teslim ediliyor!
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