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Deprem konutları teslim ediliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 16:24
Gazintep'in Nurdağı ilçesinde 7 köydeki toplam 310 köy evinin inşası tamamlandı.
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Deprem konutları teslim ediliyor
Deprem konutları teslim ediliyor
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