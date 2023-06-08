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Deprem konutları hızla yükseliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2023 12:35
Depremin yaraları sarılıyor. Afetzedelerin kalıcı konutlarına kavuşması için ekipler gece gündüz demeden çalışıyor. Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde de deprem konutları hızla yükseliyor. Bölgedeki çalışmaları A Haber muhabiri Mehmet Geçel aktardı.
Deprem konutları hızla yükseliyor
Deprem konutları hızla yükseliyor
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